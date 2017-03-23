Агент Гаврикова: «Коламбус» официально предложил Владиславу контракт

Хоккейный агент, представляющий интересы защитника «Локомотива», сообщил, что «Коламбус Блю Джекетс» сделал хоккеисту официальное контрактное предложение.«Клуб „Коламбус“ сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», — цитирует Милстейна «Р-Спорт».Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт 21-летнего защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» защитник набрал 21(8+13) очко при показателе полезности "+31".«Локомотив» прошёл два раунда плей-офф и в финале конференции встретится со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 23 марта, начало в 19:30 мск.