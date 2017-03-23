Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить матч с «Каролиной» из-за недомогания

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить матч с «Каролина Харрикейнз» из-за лёгкого недомогания.
Главный тренер команды Клод Жюльен не уточнил, связано ли плохое самочувствие Прайса с травмой, но отметил, что он был не в лучшей форме на тренировке. Окончательное решение о том, сыграет ли он против «Каролины», будет принято перед матчем. Голкипер выполнял роль запасного вратаря в последнем матче команды с «Детройт Ред Уингз».
«Кэри не смог сегодня отработать на 100%. Проблема совсем несерьёзная, но на данном этапе мы хотим сделать всё для того, чтобы наш основной вратарь был готов на 100%», — приводятся слова Жюльена на официальном сайте НХЛ.