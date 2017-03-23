Калинин: обидно за болельщиков «Авангарда», это проблема менеджмента клуба

Нападающий системы «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о выступлении «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина—2017, из которого омский клуб выбыл во втором раунде.«Конечно, я слежу за выступлением родной команды, смотрю все результаты игр, нарезки опасных моментов. Особо с ребятами из «Авангарда» не разговаривал. Не знаю, какая там атмосфера в коллективе. Но мне обидно за омских болельщиков. Даже когда я там играл, было видно, как они переживают за команду, которая не может пройти дальше второго круга. Думаю, это уже проблема на уровне менеджмента и руководства «Авангарда». Им это решать. Сезон окончен, и начинается их работа», — цитирует Калинина «Советский спорт».