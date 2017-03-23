Кэссиди: каждый сезон — отдельная история, и «Бостон» хочет написать собственную

Главный тренер «Бостона»поделился мнением о настрое команды после неудач в последних матчах.«За нас играют гордые хоккеисты, и они расстроены, что не набрали очков в понедельник и вторник. Однако большую часть времени мы играем правильно. Просто надо быть всем вместе на протяжении всех 60 минут. Нам противостоят хорошие команды.Мы вернёмся к работе в четверг в игре против «Тампы». Мы будем продолжать играть хорошо и стараться изо всех сил. Будем стараться сохранять позитив.Каждый сезон — отдельная история. Сейчас в команде много ребят, которых здесь не было в прошлом году, включая меня. Так что мы хотим написать собственную историю», – цитирует тренера официальный сайт лиги.