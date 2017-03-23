Составы СКА и «Локомотива» на первый матч серии: Дацюк и Козун не сыграют

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на первый матч финала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В состав СКА вернулся Виктор Тихонов, пропустивший первый и вторые раунды плей-офф.СКА:Коскинен (Шестёркин);Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;Рыков, Тихонов — Каблуков — Барабанов.«Локомотив»:Судницын (Красоткин);Кронвалл — Накладал, Кадейкин — Контиола — Тальбо;Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Апальков — Галимов;Коледов — Картаев, Лугин — Локтионов — Аверин.«Чемпионат» проведётматча СКА — «Локомотив».