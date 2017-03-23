Назаров: мечтал играть на пианино, но в музыкальную школу не взяли из-за голоса

Главный тренер «Нефтехимика»рассказал, что всегда мечтал заниматься музыкой.«Всю жизнь хотел играть на пианино! Поэтому первым делом пошёл не в хоккейную секцию, а в музыкальную школу. Не взяли — преподавателям не понравился мой голос. В итоге занялся хоккеем. Не жалею ли, что не попал в музыкальную школу? Я уехал в солнечную Калифорнию, играл в НХЛ, а теперь работаю главным тренером в КХЛ», — рассказал Назаров в интервью «Чемпионату».