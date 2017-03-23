Мутко: Олимпиада — топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ

Вице-премьер Россииподелился мнением о сложных переговорах между МОК и НХЛ по поводу участия игроков последней в Олимпийских играх.«Вопрос участия НХЛ в Олимпиаде 2018 года еще не закрыт. Вопрос в страховке и в цене, он обсуждается. Многие как раз-таки хотят поехать. НХЛ — коммерческая лига, для них остановка сезона — потеря контрактов. Но Олимпийские игры повышают капитализацию НХЛ, и мне кажется, смотреть надо с этой стороны, некое лукавство. Олимпиада — топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».