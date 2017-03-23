Зуб: возможно, сказалось то, что пауза у «Локомотива» была поменьше

Защитник СКАподвёл итоги первого матча финальной серии Западной конференции с «Локомотивом» (5:4 ОТ).«У „Локомотива“ была пауза поменьше, чем у нас. Возможно, это где-то сказалось. Будем готовиться к следующей игре, постараемся сыграть более внимательно, будем поменьше пропускать в контратаках. Хорошо, что сегодня выиграли. „Локомотив“ нашёл у нас прореху? У нас её нет. Просто пропустили контратаки. Слишком много бежали в атаку и на этом получили голы. Чего мне не хватает при реализации моментов? Не знаю. Ждите и верьте! Надеюсь, пойдёт», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.