Хафизуллин: СКА нужно пересмотреть свою игру

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции.«Мы старались сыграть до конца, понятно, что шансов в третьем периоде, когда две пропустили, было немного, но мы всё-таки сумели сравнять. Что случилось, когда пропустили? Не знаю, будем разбираться, пока непонятно. Нам нужно немного пересмотреть свою игру, что-то изменить. Понятно, что ситуация с Коскиненом тяжёлая для Шестёркина, сразу выходить на лёд. Старались не бросить его, штанги были. Но везёт тому, кто везёт. Не знаю, что с Коскиненом, радостный был после матча, выбежал на лёд», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.