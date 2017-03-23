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Рафиков: СКА забил два в большинстве, а «Локомотив» нет, вот и результат

23 марта 2017, четверг. 23:49. Хоккей
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Западной конференции со СКА, в котором его команда уступила в овертайме со счётом 4:5.

«Не хотел бы обсуждать судей. Все удаления были по делу. Недорабатывали ногами, совали клюшки и делали подножки. Конечно, нам в концовке третьего периода пришлось тяжело. Мы начали удаляться и старались поймать больше бросков на себя и помочь Саше Судницину. Не получилось, будем бороться дальше. Я бы не сказал, что у нас что-то сломалось, СКА начал наседать. Мы старались, где-то немножко не повезло с отскоками, где-то не поймали нужные шайбы на себя. Мало сегодня играли в большинстве, но мы что-то подправим, и в следующей игре постараемся реализовать его. СКА забило два большинства, а мы нет – вот и результат.

В первом периоде мы не в свою игру начали играть, с уважением относились к сопернику. В перерыве успокоились и начали показывать свою игру. Это дало своё плоды, и мы начали забивать. Стычки взбодрили нас? Любая стычка бодрит команду, она старается воспрянуть духом. Сильно ли нам не хватало Козуна? У нас длинная лавка. Брэндон – один из лидеров, лучший бомбардир нашей команды. Конечно, нам его не хватало сегодня. Кудашов после матча сказал, что главное – восстановить силы и готовиться дальше», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК СКА
Новости. Хоккей
23 марта 2017, четверг
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