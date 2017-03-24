Кронвалль: у Гаврикова есть отличная возможность заиграть в НХЛ

Защитник «Локомотива»прокомментировал поражение от СКА в первом матче финала Запада (4:5 ОТ, 0-1 в серии).«Мы слишком много удалялись, а СКА здорово реализует большинство. Им повезло забить за 10 секунд до конца основного времени. Такое случается.Обычно ты удаляешься, если не выкладываешься на максимуме. Мы делали много зацепов, подножек, эти удаления мы хотим исключить. Если хорошие удаления, а есть плохие. Сегодня мы получали слишком много плохих. Мы плохо держали шайбу, совершали много потерь в средней зоне. СКА здорово контролирует шайбу, там собрано много талантливых игроков. Когда ты теряешь шайбу в опасном месте, они тут же создают голевой момент.Козун – важный игрок для нас, конечно, нам его не хватает. Но сегодня мы показали хороший хоккей и были близки к победе.Думаю, Гавриков может заиграть в НХЛ. Он будет решать, где продолжать карьеру, но ему предоставляется отличная возможность, и шансы, что он сможет закрепиться в НХЛ, очень велики», — передаёт слова Кронвалля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.