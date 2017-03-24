Итоги игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф.«Красная Армия» на домашнем льду в упорной борьбе сумела одолеть «Русских Витязей», встреча завершилась со счётом 4:3. Общий счёт в серии стал 1-0. В составе хозяев дублем отметился Данила Квартальнов, у гостей дубль на свой счёт записал Павел Горохов.СКА-1946 дома в результативном матче уступил «Алмазу» в первом матче серии — 4:6. Общий счёт в серии стал 0-1. У «Алмаза» дублями отметились Вадим Кудако и Даниил Вовченко.