«Каролина» одержала волевую победу над «Монреалем», «Флорида» — над «Аризоной»

«Каролина Харрикейнз» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1. «Монреаль» вышел вперёд на 7-й минуте встречи после гола Алекса Гальченюка, однако дубль Ли Стемпняка (40-я и 46-я минуты), а также голы Элиаса Линдхольма (17) и Джеффа Скиннера (58) принесли победу «Харрикейнз». Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провёл на льду 17 минут, защитники Алексей Емелин и Андрей Марков отыграли 20 и 21 минуту соответственно.
Ещё одну волевую победу одержал «Флорида Пантерз», который на своём льду переиграл «Аризону Койотс» — 3:1. Гости вышли вперёд на 4-й минуте благодаря голу Тобиаса Ридера, однако затем победу «Пантерз» принёс дубль Джонатана Маршессо (38-я и 39-я минуты) и шайба Шона Торнтона (28).