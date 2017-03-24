Очки Тарасенко, Якупова и Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер»

«Сент-Луис Блюз» добыл волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.«Ванкувер» вышел вперёд на 14-й минуте — отличился Хенрик Седин. Ещё в первом периоде Магнус Пяаярви (18-я минута) сравнял счёт. Во втором периоде за «Блюз» отличился Кайл Бродзяк (38), а в третьем Пяаярви сперва оформил дубль (50), а затем Алекс Пьетранджело (58) поставил точку во встрече.Российские нападающие «Сент-Луиса»записали в свой актив по одному голевому пасу. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут, нападающий Николай Голдобин — 12.