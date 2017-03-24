«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Колорадо», Эберле оформил дубль

«Эдмонтон Ойлерз» добыл победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
В составе «Эдмонтона» дубль оформил Джордан Эберле (45-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Андрей Секера (20), Милан Лучич (21), Зак Кассиан (43), Дрейк Каджула (58) и Леон Драйзайтль (60). За «Колорадо» 2 шайбы забросил Микко Рантанен (4, 25), по одной — Джей Ти Комфер (10) и Рене Бурк (38).
Эта победа стала для «Ойлерз» пятой в последних шести матчах. «Эвеланш» потерпели четвёртое поражение кряду.