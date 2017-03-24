Канарейкин: из этого состава «Авангарда» выжали всё, абсолютно доволен работой

Бывший главный тренер «Авангарда»поделился впечатлениями от сезона. Специалист принял команду перед стартом сезона. По итогам регулярного чемпионата КХЛ омичи заняли второе место в Восточной конференции. Из розыгрыша Кубка Гагарина команда вылетела на стадии полуфинала конференции, в шести матчах уступив «Ак Барсу».«Я просто вернулся к жизни, к которой я привык. Постоянно ощущал поддержку ветеранов и людей, с которыми я играл. Конечно, не сразу почувствовал себя в своей стихии, но спустя короткое время всё пошло-поехало. Самое главное – мы со штабом не подвели болельщиков. Они остались довольны сезоном. Хотел бы выразить респект всей команде, которую в Омске назвали самой характерной за последние годы.Доволен ли своей работой? Абсолютно. Когда пришёл в команду, был закрыт вопрос предсезонной подготовки. Задачей на сезон стал выход в финал конференции. Наш штаб хорошо поработал, и в этой «регулярке» «Авангард» набрал больше очков, чем в прошлом чемпионате, когда занял первое место на «Востоке». Прибавили наши конкуренты – «Магнитка» и «Ак Барс». На «Западе» подтянулись «Локомотив» и московское «Динамо», не говоря уже о фаворитах из Санкт-Петербурга.После уверенного чемпионата правильно подвели команду к решающим матчам – все основные игроки были в строю. В первой серии лишний раз слетали во Владивосток, противостояние с «Ак Барсом» получилось интересным и плотным. Победил сильнейший, но, окажись мы более удачливыми в ключевых моментах, могли пройти дальше. Из этого состава мы выжали всё», – цитирует тренера «Спорт-экспресс».