Полак дисквалифицирован на 2 матча за толчок Бьёркстранда на борт

Департамент НХЛ по безопасности игроков объявил о двухматчевой дисквалификации защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Романа Полака по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Чешский хоккеист наказан за толчок на борт форварда «Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда.Эпизод произошёл в начале третьего периода, после чего датчанин смог покинуть лёд лишь с посторонней помощью и больше не принимал участия в игре. Полак получил за фол 5+10 минут штрафа, а Бьёркстранд из-за травмы не смог сыграть в сегодняшнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 Б).Кроме того, Полака оштрафуют на 25 тыс. долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.