«Вашингтон» повторил клубный рекорд по домашним победам

«Вашингтон Кэпиталз» победил на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Кэпиталз» выиграли свой 30-й домашний матч в сезоне (больше всех в текущем розыгрыше), повторив рекорд клуба, установленный в чемпионате НХЛ-1985/86. Кроме того, в сезоне-2009/10 «Вашингтон» также одержал в родных стенах 30 побед.После 73 матчей команда Барри Тротца продолжает возглавлять таблицу Столичного дивизиона, опережая «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс» на 2 и 3 очка соответственно.