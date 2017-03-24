Холл: рад за друзей из «Ойлерз», но их успех вызывает ревность

Форвард «Нью-Джерси»прокомментировал тот факт, что в текущем сезоне не сможет дебютировать в розыгрыше Кубка Стэнли.«В первые пару сезонов в лиге я старался смотреть все матчи плей-офф, которые мог. Не думаю, что в первые годы был какой-то шанс выиграть Кубок. Теперь, спустя семь сезонов, тяжело осознавать, что я так и не сыграл ни одного матча в плей-офф. Хочется быть в этой гонке и играть важные матчи. В моей карьере пока ни разу не было такого, чтобы последние 10 матчей «регулярки» что-то решали бы.Буду ли я болеть в плей-офф за «Эдмонтон»? Нет. Не буду за них болеть. Ощущения несколько странные. Я рад за своих друзей, что у них всё хорошо и они собираются попробовать плей-офф на вкус. Но я не могу им помочь, и это вызывает лёгкую ревность.Успех Макдэвида не удивляет никого. Он тащит эту команду вместе с Драйзайтлем. Посмотрите, сколько очков они набирают, играя против лидеров соперников. Это невероятно. Я рад за них», – сказал Холл.