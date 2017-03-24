Орлов: мы с Бобровским играем друг против друга с максимальным настроем

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал итоги матча с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б), в котором он забил свой шестой гол в сезоне.«Мы готовимся к плей-офф, стараемся найти свою игру. Последние несколько матчей мы сыграли неплохо, действовали по системе, старались больше бросать. Это работает. Что касается моего гола, то это была хорошая смена, мы вышли с хорошим импульсом.Здорово сыграл Юханссон, и у меня перед броском было много времени, чтобы оценить обстановку и прицелиться. На пятачке было много народу, Бобровский не видел шайбу. Мы с Сергеем родом из одного города, друзья вне льда, я всегда рад его видеть. Но друг против друга играем всегда с максимальным настроем», — приводит слова Орлова официальный сайт «Вашингтона».