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Орлов: мы с Бобровским играем друг против друга с максимальным настроем

24 марта 2017, пятница. 09:57. Хоккей
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал итоги матча с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б), в котором он забил свой шестой гол в сезоне.

«Мы готовимся к плей-офф, стараемся найти свою игру. Последние несколько матчей мы сыграли неплохо, действовали по системе, старались больше бросать. Это работает. Что касается моего гола, то это была хорошая смена, мы вышли с хорошим импульсом.

Здорово сыграл Юханссон, и у меня перед броском было много времени, чтобы оценить обстановку и прицелиться. На пятачке было много народу, Бобровский не видел шайбу. Мы с Сергеем родом из одного города, друзья вне льда, я всегда рад его видеть. Но друг против друга играем всегда с максимальным настроем», — приводит слова Орлова официальный сайт «Вашингтона».
Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Орлов Сергей Бобровский
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