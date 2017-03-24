Кросби второй матч подряд нанёс травму игроку соперника

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во втором матче подряд отметился спорными действиями по отношению к хоккеистам команды соперника. В недавней встрече с «Баффало Сэйбрз» Кросби ударил клюшкой в пах нападающему «Сэйбрз» Райану О'Райлли, который, в итоге, смог избежать серьёзного повреждения и доиграл матч до конца.
Видео этого эпизода доступно на официальном канале Sportsnet на Youtube.
В гостевом матче «Пингвинз» с «Оттава Сенаторз» Кросби отметился ещё одним неоднозначным поступком. В конце первого периода он наотмашь ударил клюшкой по руке защитника «Сенаторз» Марка Мето, который в результате этих действий получил травму пальца и выбыл на несколько недель.
«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», — приводит официальный сайт «Оттавы» слова главного тренера Ги Буше.
Ни за один из этих эпизодов Кросби не получил даже двухминутного штрафа. В списке лучших снайперов Кросби идёт на первом месте (41 гол), в споре бомбардиров – на втором (81 очко).
Видео эпизода в матче «Оттава» — «Питтсбург» также доступно на официальном канале Sportsnet на Youtube