Купер: всё дело в том, что Кучеров стал больше бросать

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»оценил игру форварда Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:3). Российский форвард стал автором хет-трика.«Каждый год он продолжает совершенствоваться. Сейчас он играет очень уверенно, особенно в зоне атаки. Всё дело в том, что он стал больше бросать. Если оглянуться на месяц-полтора назад, то у него в статистике порой вообще не было бросков», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.