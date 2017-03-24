Бэбкок: я смотрю в турнирную таблицу каждый день

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадская команда борется за попадание в плей-офф.«Мы вышли на пик? Мы просто хотим быть в восьмёрке. Мне всё равно, пик это или что-то ещё, я просто хочу, чтобы мы оказались в плей-офф.Сегодня мы играли лучше и нашли путь к победе. В прошлом сезоне в это время я не заглядывал в турнирную таблицу, теперь я смотрю туда каждый день. Для этого должна быть причина», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.