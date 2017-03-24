Новиков: не было бы «Роснефти», Квартальнову было бы тяжело подниматься

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал отставку главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Московские «армейцы» в этом сезоне во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счётом 2-4.«То, что ЦСКА вышел на передовые позиции с Квартальновым, это факт, но нельзя не сказать о большом административном ресурсе со стороны «Роснефти». Не было бы такого владельца, Квартальнову было бы тяжело подниматься. ЦСКА — топовая команда, в том числе и по финансам.Мы уже неоднократно отмечали, что потери Радулова и Зайцева для «армейцев» оказались невосполнимыми, отсюда и такой результат в этом сезоне. В этом году ЦСКА выбыл во втором раунде плей-офф, это считается неудачей. Хозяева команды хотят большего, поэтому было принято расстаться с главным тренером», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата»Дарьей Тубольцевой.