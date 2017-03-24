Санников: не думал, что получится попасть в окончательный состав на ЧМ

Нападающий сборной Россиипорассуждал на тему значимости сезона-2016/17 для его карьеры. В настоящее время хоккеист работает в составе олимпийской сборной России, он один из кандидатов на попадание на ЧМ-2017.«Больше стали привлекать в сборную. Да и моя игра в каких-то моментах изменилась. Самое главное – прибавилось уверенности.Сказали же, что шанс есть у каждого, так что я старался делать всё, чтобы хорошо сыграть. Но всё равно каждый раз ждал решения: отцепят – не отцепят. Если говорить откровенно, не думал, что получится попасть в окончательный состав. Очень много игроков приехало из НХЛ. Когда объявили расширенный состав, меня начали поздравлять. Но я отвечал, что это всего лишь расширенный, я ещё не в заявке. Ну а когда Олег Валерьевич подошёл и сказал, что меня включили, целый день не мог себя успокоить. Волновался, нервничал», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».