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175 лет назад 2016
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Сафронов: как наказали игрока в КХЛ, знают все, как наказали судью — никто

24 марта 2017, пятница. 13:00. Хоккей
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов поделился мнением относительно судейского вопроса в КХЛ.

«Я много раз разговаривал с главным арбитром нашей лиги Алексеем Анисимовым. Абсолютно не касаясь «Динамо» и СКА. Просто ситуация. Интеллигент лиги, не только нашей, но и НХЛ, бьёт — ему дают пять минут и до конца. Я говорю о Дацюке. Дилетант смотрит и думает: удар, травма, лежит, не может встать, встаёт, падает! Наверное, это чего-то заслуживает. Специалист смотрит: ну да, засадил плечом в грудину, наверное, сбил дыхание. Едет Кашпар – придуманное, выдуманное удаление. Кто открыл калитку – никто не знает. Судьи что делают? Одного до конца и другого до конца. Выровняли, так сказать. А на следующий день поднимают руку и говорят: «Мы ошиблись». Во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, если токарь ошибался при изготовлении детали ракеты или «Катюши» и она не летела, а падала, то по вертикали наказывали всех — от конструктора, начальника цеха и до рабочего. А сейчас мы просто признаём свою ошибку. Мы, мол, не правы. Может быть, надо поднимать определённые требования к самим себе? Я после матча начинаю ругать Галимова, а Ансель мне рассказывает, что к нему подъезжал судья и говорил, что удалил его неправильно. Извини, мол. «Ложечки нашлись, но осадочек остался».

Если уйти в ту же экономику, то получается интересно. Судья хоккейный может ошибиться, а слесарь, делающий ракеты, не может. У него тоже может быть плохое настроение, он тоже может поругаться с женой. И он тоже волнуется на работе. Но его за ошибку при изготовлении детали накажут, а судья – «имеет право на ошибку…». Вот смотришь на «Чемпионате» новости: судья Иванов отстранён от судейства в футболе. Какое-то время арбитры в нашей лиге были открыты, а теперь снова закрылись. Я спрашивал Алексея Анисимова, но он отказался отвечать. «Это корпоративная этика, и я не буду ничего говорить». Мне кажется, что это неправильно. О том, как наказали игрока после матча, пусть даже это будет сказано за закрытыми дверями раздевалки, через 10 минут знают все. А как наказали судью, не знает никто. А вот если его пару раз как следует накажут, отправят «тренироваться» в Высшую лигу, он пересядет с хороших рейсов на автобусы, полетает с тремя или четырьмя пересадками и поймёт, почём фунт изюма. И домой уже принесёт совсем другие деньги, не те, что в КХЛ. Вот тогда ему уже собственная жена скажет: «Вася, ты давай-ка выучи кодекс чести арбитра! Не трясись и не нагибай голову, если страшно. А принимай решения такие, какими они должны быть, потому что семья должна быть обеспечена». Это правильней», — сказал Сафронов в интервью «Чемпионату».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Алексей Анисимов Андрей Сафронов Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
24 марта 2017, пятница
13:00 Сафронов: как наказали игрока в КХЛ, знают все, как наказали судью — никто
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