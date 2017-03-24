Д. Афиногенов: хотелось бы, чтобы в чемпионате ЖХЛ было больше игр

Старший тренер ЖХК «Агидель»подвёл итоги сезона.«Мы повторили прошлогодний результат. Хотели большего, но не получилось. Нам есть над чем работать. Сделаем выводы по ошибкам и будем готовиться к следующему сезону.Потеря очков в матчах с середняками? Расслабленность. Думали, что сейчас выйдем и обыграем их на одном коньке. Со следующего сезона мы пересмотрим это, будем больше разговаривать с девушками, чтобы они настраивались на каждого соперника, как на последний бой.В чём нужно прибавлять? Думаю, нужно добавить в агрессивности и технико-тактических действиях. Также исключить грубые ошибки. Иногда на ровном месте теряют шайбу — не хватает концентрации. Мы стараемся играть активно, поэтому начинаем где-то «садиться» на соперника, и они теряют шайбу. Мне больше импонирует агрессивный хоккей, и мы много работаем над этим компонентом на тренировках.У нас хорошие, опытные защитники, которые обладают хорошим броском. Почему их не подключать? Мы говорим нападающим, чтобы у них постоянно была поднята голова и они подключали к атакам не только форвардов, но и защитников.Предложения по нововведениям на следующий сезон? Хотелось бы, чтобы было больше игр. Иногда бывают паузы по 2,5 месяца. «Сборницы» уезжают, и у нас остаётся не так много человек, тяжело подготовить игроков. Если бы был плей-офф, было бы замечательно, гораздо интереснее», — рассказал тренер.