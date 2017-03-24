Пашков: увольнение Квартальнова – риск с непредсказуемыми последствиями для ЦСКА

Олимпийский чемпионпрокомментировал расторжение контракт ЦСКА с главным тренером Дмитрием Квартальновым.«Увольнение Квартальнова — очень рискованный шаг с непредсказуемыми последствиями. Надо, может, поправить тренера, проанализировать работу, понять, что происходит с командой во время плей-офф. Мы видим: проходит всего несколько дней после вылета — и тренера увольняют. Был ли анализ? Очевидно, нет. Такие быстрые решения не думаю, что пойдут на пользу клубу и поднимут его выше, а на следующий год команда вдруг выиграет Кубок», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.