Канарейкин считает, что «Спартак» должен давать результат, а не ставить задачи

Бывший главный тренер «Авангарда»сообщил, что планирует продолжать тренерскую карьеру. Также тренер высказался о положении дел в своей родной команде — «Спартаке».«Ставить максимальные задачи – это правильно, но надо доверять и давать работать более длительное время. Организация всего процесса должна быть в руках специалистов, которые воплотят свои идеи в жизнь. Перед каждым сезоном о победе в Кубке Гагарина говорят 15 команд, но в нашей лиге очень высокая конкуренция и тяжело добиться успеха.Сегодня вернулся домой. Всё в порядке, настроение отличное. Планирую продолжать карьеру, слежу за командами. Есть и своё направление. Очень беспокоит команда, которая меня воспитала. «Спартак» должен добиваться результата, а не только ставить задачи на каждый сезон. Сейчас болельщики «Спартака» в ожидании новых назначений. Они достойны хорошей команды, тем более что в последние сезоны ей внимательно занимаются. У спартаковцев есть всё для успеха. Если в новом сезоне команда получит арену в «Парке Легенд» в своё полное распоряжение, это тоже будет большим плюсом», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».