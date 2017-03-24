Паре стал игроком «Автомобилиста»

Нападающийперешёл в «Автомобилист». Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ.Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Также в Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего на уровне КХЛ Паре провёл 185 матчей, набрав 88(45+43) очков.Новичок уральской команды является бронзовым призёр юниорского чемпионата мира 2004 года, обладатель Кубка Шпенглера 2016, участник Матча всех звезд КХЛ-2017. Неоднократной признавался лучшим игроком недели в АХЛ и КХЛ.