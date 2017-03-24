Главный тренер «Сарыарки» Епанчинцев расторг контракт с клубом

Главный тренер карагандинской «Сарыарки»расторг контракт с клубом, выступающим в ВХЛ. В сезоне-2016/17 казахстанская команда заняла третье место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступила во втором раунде «Зауралью» со счётом 2-4 серии.«В «Сарыарке» точно не остаюсь, сегодня расторгли контракт по обоюдному согласию. Будущее определится в ближайшие дни», — сказал Епанчинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.Епанчинцев является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака».>>> Шепелев не будет главным тренером «Спартака», основной кандидат — Епанчинцев