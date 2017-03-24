«Кузнецкие Медведи» проведут матч с «Ирбисом» с нашивками в память о Гимаеве

Молодёжная хоккейная команда «Кузнецкие Медведи» матч в Казани с «Ирбисом» проведёт со специальными нашивками на игровых свитерах в память о Сергее Наильевиче Гимаеве.«Кузнецкие Медведи» 24 марта проведут стартовый матч 1/4 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Новокузнечане, в предыдущей стадии обыгравшие «Сарматов» из Оренбурга, выход в четвертьфинал посвятили памяти Сергея Гимаева — заслуженного тренера России, многократного чемпиона СССР в составе ЦСКА. На игровых свитерах хоккеистов «Кузнецких Медведей» будет размещена нашивка с портретом Сергея Наильевича Гимаева.