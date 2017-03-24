Тальбо: я очень горд и рад быть частью «Локомотива»

Нападающий «Локомотива»поделился впечатлениями от выступления в КХЛ и пребывания в России.«Мне только исполнилось 33. Сегодня в хоккейном сообществе – как в НХЛ, так и в КХЛ – игроки становятся всё более молодыми и быстрыми, и действительно можно начать верить, что ты уже постарел, когда тебе исполнилось 30. Но это больше история о том, как ты готовишь себя. В этом сезоне я совершенно не чувствовал себя старым. Я стараюсь выкладываться на 100% постоянно, при убивании ли меньшинства или в единоборствах, и я чувствовал себя хорошо. Так что в этом отношении всё довольно позитивно.С тех пор как я приехал в «Локомотив» в мае прошлого года, всё было очень хорошо. Я бы сказал, что всё превзошло мои ожидания, но я на самом деле не знал, чего ожидать. Я никогда не видел здешние катки, здешних болельщиков, и у меня было немного информации, так что перед подписанием контракта я позвонил ребятам, игравшим в «Локомотиве» (например Семёну Варламову), а также ребятам, игравшим в других клубах КХЛ. Решил переехать, и всё для меня было здорово, как и для моей семьи – здесь живут мои жена и двое детей, и о них превосходно позаботились с самого начала года. Я очень горд и рад быть частью ярославской команды. У нас прекрасные болельщики – не только в плей-офф, но и на протяжении всего сезона. Люди просто любят хоккей. Это было замечательное время, и это стало одной из причин, по которой я решил подписать контракт еще на один сезон.В конце апреля «Локомотив» стал первой командой, которая позвала меня. Я был открыт для любых предложений и не знал точно, где буду играть – в КХЛ или вновь в НХЛ, – когда «Локомотив» вышел на меня и высказал свою заинтересованность. Я изучил этот вариант. А моя жена сказала: «Поехали! Почему нет? Они хотят тебя, а ты слышал о них хорошие вещи, так что давай попробуем что-то новое». Я всё ещё живу следующей игрой, одним днём. Я живу моментом и доволен этим. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.