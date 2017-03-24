Юрзинов-мл.: я работал в «Куньлуне» с удовольствием, это интересный опыт

Бывший главный тренер «Куньлуня»подвёл итоги своей работы в китайской команды. Специалист вывел новичка КХЛ в плей-офф, но команда вылетела в первом же раунде. Юрзинов-младший покинул клуб по собственному желанию, а ему на смену пришёл Майк Кинэн.«Учитывая все сложности формирования команды и то, что начинать нам приходилось с нуля, сезон получился успешным. Удалось сделать хорошую команду (в частности благодаря агентам), которая показала неплохой результат в регулярном чемпионате, вышла в плей-офф и выиграла один матч у «Металлурга». Было много интересных встреч, в которых команда показала зрелищную и качественную игру, ребята молодцы. Я работал с удовольствием, это был непростой, но интересный опыт, благодарю руководство клуба за предоставленную возможность и приятные воспоминания.От этого зависело, получит ли хоккей дальнейшее развитие в регионе, и в целом, считаю, мы с задачей справились. Мы старались привлекать и китайских игроков, потому что главная перспектива китайского хоккея — это молодёжь. Опыт «Куньлуня», который заложил основы популяризации хоккея в регионе, удачный, и не исключаю, что в дальнейшем появятся и другие азиатские клубы.Я не хотел бы комментировать причины своего решения уйти с поста главного тренера — всё, что я хотел сказать, я уже сказал. Несомненно, если у меня будут какие-то предложения от клубов КХЛ, то я их рассмотрю. Я действующий тренер и готов работать — сезон в «Куньлуне» прошёл на позитивных эмоциях, так что желания и силы работать дальше есть", — цитирует Юрзинова ТАСС.