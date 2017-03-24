Мельник: Кросби — жуткий нытик, он должен быть дисквалифицирован за удар Мето

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мельник считает, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби должен быть дисквалифицирован за удар клюшкой защитника Марка Мето. Мето пропустит несколько недель, ударом ему раздробило палец.
«Если человек травмирует игрока, он должен быть дисквалифицирован. И не на один или два матча, как насчёт 10? Или целого сезона? Кто-то выводит из строя моего игрока и должен сам пропускать игры и терять свои деньги. И если это элитный игрок, то он не сможет завоевать Кубок Стэнли.
Мы все знаем, кто это. Он жуткий нытик. Если человек делает подобные вещи, меня не волнует, кто он в этой лиге, пусть даже это лучший игрок НХЛ, за такое он должен быть надолго дисквалифицирован», — сказал Мельник в эфире TSN.
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