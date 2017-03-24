Зарплатный фонд «Автомобилиста» увеличится за счёт перераспределения бюджета

Директор «Автомобилиста»сообщил, что зарплатная ведомость клуба увеличится за счёт перераспределения других статей расходов в бюджете.«Мы предполагаем увеличение зарплатной доли в бюджете, при этом и общий бюджет клуба увеличится, но не в геометрической прогрессии. Зарплатная доля увеличится за счёт того, что нас ожидают меньшие инфраструктурные капиталовложения, а также намного меньшие погашения долгов, которые нам достались от предыдущих владельцев», — цитирует Рябкова «Р-Спорт».В сезоне-2016/17 «Автомобилист» не смог выйти в плей-офф КХЛ, заняв 11-е место в Восточной конференции.