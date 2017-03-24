«Металлург» Мг — «Ак Барс»: Сергей Мозякин набрал 100-е очко в сезоне

В первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Мозякин ассистировал Данису Зарипову. В регулярном чемпионате Мозякин набрал рекордные 85 (48+37) очков. В первых двух раундах плей-офф он отметился тремя заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами.
Мозякину принадлежит рекорд чемпионатов России по очкам за сезон. В сезоне-2013/14 он набрал 106 (47+59) очков и завоевал Кубок Гагарина.
>>> «Магнитка» — «Ак Барс»: доедет ли Мозякин до ворот Казани?
Видео гола Зарипова с передачи Мозякина доступно на официальном сайте КХЛ