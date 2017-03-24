Сидни Кросби избежит дисциплинарных слушаний за удар Мето

НХЛ не будет рассматривать эпизод матча между «Оттавой Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз», в котором нападающий гостейударом клюшки раздробил палец защитнику хозяев. Об этом сообщает TSN со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.Мето из-за травмы пропустит несколько недель. Кросби не был наказан удалением во время матча. Владелец «Оттавы» Юджин Мельник сказал, что за подобное нарушение Кросби должен получить длительную дисквалификацию.