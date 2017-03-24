Сидни Кросби избежит дисциплинарных слушаний за удар Мето

НХЛ не будет рассматривать эпизод матча между «Оттавой Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз», в котором нападающий гостей Сидни Кросби ударом клюшки раздробил палец защитнику хозяев Марку Мето. Об этом сообщает TSN со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.
Мето из-за травмы пропустит несколько недель. Кросби не был наказан удалением во время матча. Владелец «Оттавы» Юджин Мельник сказал, что за подобное нарушение Кросби должен получить длительную дисквалификацию.
Видео эпизода доступно на YouTube