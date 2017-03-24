Билялетдинов: о состоянии Йордана пока не знаю, а Сидоров сыграл хорошо

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Восточной конференции (1:2 ОТ).«Была хорошая игра, добротная. Она шла до забитого гола. По состоянию Йордана пока не знаю. Сидоров вошёл в игре вместо него и сыграл очень хорошо. Не могу сказать, будет ли Свитов играть в воскресенье», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.