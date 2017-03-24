Калетник: «Магнитке» надо было сыграть терпеливее «Ак Барса», строже в обороне

«Игра была тяжёлой, соперник достался очень терпеливый. У «Ак Барса» налажены все звенья. Лучший подарок для меня на день рождения – это победа. Хорошо, что выиграли. Делали акцент на обороне, старались действовать строже. Нам надо было сыграть терпеливее соперника. Конечно, была установка меньше удаляться. Сегодня как раз пропустили один гол в меньшинстве. Будем работать над этим. Серия только началась. Успели отдохнуть, подготовиться. Подошли к серии в хорошей форме и настроении», — передаёт слова Калетника корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Видео комментариев Калетника, Будкина и главных тренеров доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube