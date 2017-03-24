Будкин: «Ак Барс» — вязкая команда: атакуют в нашей зоне, сворачиваются

Защитник магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в первом матче финала Восточной конференции (2:1 ОТ).«Сначала понервничал, потом влился в игру, всё нормально. Крис Ли, мой партнёр по второй паре, всегда так здорово играет. Не первую встречу с ним проводим. «Ак Барс» — вязкая команда. Стараются атаковать в нашей зоне, сворачиваются. Но потом мы перестроились. Начали больше атаковать, довели дело до конца. Сильно сыграли вратари Кошечкин и Гарипов. Из-за этого получился такой матч. Надо было выигрывать, любой бросок в овертайме опасен. Серёга молодец!» — передаёт слова Будкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.