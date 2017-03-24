Сидоров: тяжко было с «Магниткой» в самом конце, нужно вытаскивать силы из себя

Защитник «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Восточной конференции (1:2 ОТ).«Играли неплохо, немного не повезло. Не хватило концентрации в конце, поэтому пропустили. После травмы Йордана сыграл нормально, готовлюсь к каждой встрече. Тяжко было в самом конце, силы стали покидать. Накапливается усталость. Очень здорово сыграл Эмиль Гарипов, выручил во многих моментах, спасибо ему. И Вася тоже неплохо, у нас было много моментов, когда надо было забивать. Нужно вытаскивать силы из себя. Буду выкладываться по максимуму», — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.