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Сидоров: тяжко было с «Магниткой» в самом конце, нужно вытаскивать силы из себя

24 марта 2017, пятница. 21:48. Хоккей
Защитник «Ак Барса» Михаил Сидоров прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Восточной конференции (1:2 ОТ).

«Играли неплохо, немного не повезло. Не хватило концентрации в конце, поэтому пропустили. После травмы Йордана сыграл нормально, готовлюсь к каждой встрече. Тяжко было в самом конце, силы стали покидать. Накапливается усталость. Очень здорово сыграл Эмиль Гарипов, выручил во многих моментах, спасибо ему. И Вася тоже неплохо, у нас было много моментов, когда надо было забивать. Нужно вытаскивать силы из себя. Буду выкладываться по максимуму», — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Фото
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