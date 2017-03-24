Батыршин: потеря «Ак Барсом» концентрации привела к проигранному матчу

Защитник «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Восточной конференции (1:2 ОТ).«Приятные воспоминания о Магнитогорске. Два года здесь провёл. Соперник прибавил после первого гола. Считаю, что игра была равная. В овертаймах имели преимущество. Небольшая потеря концентрации привела к выходу один на один и проигранному матчу. В «Магнитке» такие же ребята, как и мы. Можно и нужно играть с ними. Выходить и выигрывать. Важно играть внимательно против звена Коваржа, а остальные ребята ничего особого не показывают. Не реализовывали свои моменты, плюс Василий подтащил «Металлург». Ничего страшного. Проиграна битва, но не война. Важно с холодной головой реализовывать моменты. Брать игру на себя. Переведём дух, готовимся к следующим матчам. Будем дальше биться», — передаёт слова Батыршина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.