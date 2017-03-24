Яруллин: у «Магнитки» хорошие исполнители, но мы способны со всеми воевать

Защитник «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Восточной конференции (1:2 ОТ).«Была хорошая, очень тяжёлая игра. Это плей-офф, сейчас не будем расстраиваться, что проиграли матч. Сделаем выводы, в следующей игре надо побеждать.Мы способны со всеми воевать, от нас зависит. Да, у „Магнитки“ хорошие игроки, хорошие исполнители. Но выходить и смотреть на них, что вот такие? От нас всё зависит, сами будем играть, делать всё правильно, и всё нормально будет», — сказал Яруллин в интервью клубному телевидению.