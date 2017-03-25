«Питтсбург» без Малкина по буллитам уступил «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались гости.На 22-й минуте Кэмирон Гонс вывел хозяев вперёд, на что «Айлендерс» ответили точными бросками Брока Нельсона и Андерса Ли. Сидни Кросби восстановил равновесие, но Кейси Цизикас незадолго до завершения второго периода вернул лидерство своей команде.Мэтт Каллен на 54-й минуте сделал счёт 3:3, но большего добиться «Пингвинз» не сумели. В серии буллитов свою попытку у хозяев реализовал лишь Сидни Кросби, тогда как в составе «Айлендерс» точны были Антони Бовилье и Джон Таварес.Российский нападающий «Пингвинз»участия в матче не принимал.