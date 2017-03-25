Купер: если Кучеров наносит хотя бы 3-6 бросков за матч, обязательно забивает

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ОТ) поделился мнением об игре российского нападающего Никиты Кучерова, забросившего победную шайбу.
«Сегодня Кучеров забросил важнейшую шайбу, но также упустил несколько отличных возможностей.
Когда такой игрок, как Никита, наносит за игру от трёх до шести бросков, то одна шайба обязательно заходит в ворота», – приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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