Эйкройд: «Тампа» наверняка захочет вернуть из СКА Гусева и, возможно, Белова

Известный заокеанский обозреватель, постоянный эксперт «Чемпионата»прокомментировал возросший интерес команд НХЛ к хоккеистам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге.«Думаю, что россиян станет в НХЛ чуть больше, если сравнивать с тремя последними сезонами. Наилучшие шансы закрепиться за океаном у Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, об этом говорят их результаты в последних сезонах, а также выступления на чемпионатах мира. Глядя на состав СКА, я уверен, что «Тампа» хотела бы забрать Никиту Гусева и, возможно, защитника Антона Белова, если бы он был свободен. Однако, несмотря на возросший интерес, возрастные игроки из КХЛ, незадрафтованные хоккеисты и те, кто ищет за океаном второй шанс, очень редко добиваются успеха в НХЛ», — сказал Эйкройд в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.