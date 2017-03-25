Линдхольм: посмотрите, сколько шведов в НХЛ — значит, что-то мы делаем правильно

Защитник «Колорадо Эвеланш»поделился мнением об играх с «Оттавой», которые в следующем сезоне проведут в Швеции.«Матч НХЛ в Швеции – такое не происходит каждый день. Наша страна поставляет в Северную Америку большое количество игроков. Болельщикам в Швеции очень интересно следить за всем, что происходит в НХЛ. Безусловно, наличие Карлссона в составе «Оттавы» привлечёт дополнительное внимание, так как это один из лучших защитников в лиге.Не сомневаюсь, что трибуны будут заполнены до отказа. Для Швеции это будет важное событие. У нас небольшая страна с точки зрения населения. Но посмотрите, сколько шведов играет в НХЛ. Это значит, мы что-то делаем правильно», – цитирует Линдхольм официальный сайт НХЛ.