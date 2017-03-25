Гендиректор «Сочи»: хотим подписать армянских игроков, ждём эффект Мхитаряна

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи»сообщил, что клуб заинтересован в привлечении армянских хоккеистов.«20 процентов зарегистрированного населения Сочи – этнические армяне, и они экономически очень активны. Есть перспективные армянские игроки, и мы ведём с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна.КХЛ делает недостаточно для привлечения зрителей? Посещаемость матчей и рейтинги на ТВ падают, это значит, что дело не в экономике: люди меньше смотрят хоккей даже дома. Лига должна создавать стандарт качества. Сейчас, например, никто не обращает внимания даже на драный линолеум у лож на арене ЦСКА», – цитирует Воропаева Sport-Connect.