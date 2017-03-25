Гендиректор «Сочи»: хотим подписать армянских игроков, ждём эффект Мхитаряна

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб заинтересован в привлечении армянских хоккеистов.
«20 процентов зарегистрированного населения Сочи – этнические армяне, и они экономически очень активны. Есть перспективные армянские игроки, и мы ведём с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна.
КХЛ делает недостаточно для привлечения зрителей? Посещаемость матчей и рейтинги на ТВ падают, это значит, что дело не в экономике: люди меньше смотрят хоккей даже дома. Лига должна создавать стандарт качества. Сейчас, например, никто не обращает внимания даже на драный линолеум у лож на арене ЦСКА», – цитирует Воропаева Sport-Connect.
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