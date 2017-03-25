Отец Наиля Якупова станет новым гендиректором «Нефтехимика»

Как стало известно «Чемпионату», отец форварда «Сент-Луиса»Раиль станет новым генеральным директором нижнекамского «Нефтехимика».В текущем сезоне клуб занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. По окончании регулярного чемпионата клуб уже покинули директор Владимир Кузнецов и генеральный менеджер Виктор Левицкий. Работу в клубе также не продолжит нынешний директор Владимир Сторонкин.Раиль Якупов работал директором хоккейной школы «Нефтехимик», а также спортивным директором клуба ВХЛ «Нефтяник».